Van'da yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, 257 litre mazot ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 13 yıl hapis cezası bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, 257 litre mazot ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.