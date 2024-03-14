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Van'da yaban keçileri fotokapana takıldı

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Van'ın kırsal bölgelerinde yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçileri 'Capta Aegagrus' fotokapana takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yaban keçileri, bırakılan yemlerden beslenerek kış şartlarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Van'da yaban keçileri fotokapana yansıdı

VAN - Van'ın kırsal bölgelerinde yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçileri 'Capta Aegagrus' fotokapana takıldı.

Dünyada yoğun avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçilerinin, Van'ın kırsal bölgelerindeki dağlarda popülasyonları hızlı artıyor. Doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık alana fotokapanlar yerleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), bu kez koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerini görüntüledi.

"Bıraktığımız yemlerden yiyen dağ keçilerimiz"

Fotokapan görüntüleri, DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölge Müdürlüğümüzde yaptığımız yemleme çalışmalarında doğaya bıraktığımız yemlerden yiyen dağ keçilerimizin fotokapan görüntüleri. Zorlu kış şartlarında bıraktığımız yemlerden yemeleri bizi mutlu etmiştir. Çalışanlarımızın emeklerinin boşa gitmediğini görmek ayrı bir mutluluk" ifadeleri kullanıldı.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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