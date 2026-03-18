Haberler

Van'da 68 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda ilçede tespit edilen tır ve dorsesinde arama yapıldı.

Aramada 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon