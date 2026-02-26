Haberler

Van'da 31 kilo 551 gram uyuşturucu ele geçirildi


Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, 30 kilo 610 gram skunk ve 941 gram esrar bulundu. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sallıdere Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.???????

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
