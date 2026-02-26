Van'da 31 kilo 551 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 30 kilo 610 gram skunk ve 941 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sallıdere Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 30 kilo 610 gram skunk ve 941 gram esrar bulundu.

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.???????