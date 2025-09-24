Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.710 Litre Asetik Asit ve 50 Kilo Kostik Soda Ele Geçirildi

VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda, 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonun kasasında 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.