Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.710 Litre Asetik Asit ve 50 Kilo Kostik Soda Ele Geçirildi
Van'da jandarma, yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonda 3.710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilo kostik soda buldu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda, 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonun kasasında 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
