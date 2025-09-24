Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.710 Litre Asetik Asit ve 50 Kilo Kostik Soda Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.710 Litre Asetik Asit ve 50 Kilo Kostik Soda Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma, yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonda 3.710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilo kostik soda buldu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda, 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonun kasasında 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
İtalyan donanma gemisi, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için yola çıktı

Saldırıya uğrayan filo için donanma gemisi yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen şoku

Galatasaray'a Osimhen şoku
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.