İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, alınan bir ihbar üzerine Edremit Kontrol noktasında geçen bir otomobili durdurup narkotik köpek yardımıyla arama yaptı. Aramada otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 25 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.