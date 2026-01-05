Haberler

Van'da 13 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 13 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 13 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Aralık 2025-3 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
