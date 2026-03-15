Van'da 1 kilo 64 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 1 kilo 64 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki yol kontrol noktasında yürütülen faaliyetler sırasında 1 kilo 64 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.J.D., A.K. ve A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.