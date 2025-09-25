Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 67 Gözaltı ve Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 12-25 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 412 gram sentetik kannabinoid, 98,57 gram esrar, 74,82 gram sentetik uyuşturucu, 42,63 gram skunk, 3 gram eroin ve 70 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.