Van'da Uyuşturucu Operasyonları: 67 Gözaltı ve Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 12-25 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 412 gram sentetik kannabinoid, 98,57 gram esrar, 74,82 gram sentetik uyuşturucu, 42,63 gram skunk, 3 gram eroin ve 70 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.