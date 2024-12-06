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Van'da Uyuşturucu ile Uçuş Denemesi: 2 Kişi Yakalandı

Van'da Uyuşturucu ile Uçuş Denemesi: 2 Kişi Yakalandı
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Van'da Ferit Melen Havalimanı'nda yakalanan iki kişi, üzerlerinde ve eşyalarında bulunun 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucuyla birlikte uçağa binmeye çalışıyordu. Narkotik ekiplerinin müdahalesiyle şüpheliler gözaltına alındı.

Van'da 2 kişi, üzerleri ve eşyalarına sakladıkları uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ferit Melen Havalimanı'nda tespit edilen iki şüphelinin üzerleri ve bavullarında yapılan aramada, 4 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

O nasıl başlık :) Bende uyuşturucuyu içip uçmaya çalışıyorlar sandım :)))

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