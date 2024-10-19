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Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve Oğlu Toprağa Verildi

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Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ölen İsmail ve oğlu Mert Gönül'ün cenazesi, Başkale ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Van- Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi'nde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede müdahaleye kurtarılamayan İsmail ve oğlu Mert Gönül'ün cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Başkale ilçesine getirilen cenazeler, Hatipova Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi mevkisinde, dün akşam, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 YY 200 plakalı kamyonet, köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçerek 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kazada İsmail ve oğlu Mert Gönül hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

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