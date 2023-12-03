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Van'da trafik kazası geçiren yaralı ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Mustafa Cicim, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Cicim'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Mustafa Cicim(28), ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Geçirdiği trafik kazası sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirilen ve burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa Cicim'in ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesine karar verildi. Hastane yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Cicim'in, sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, Cicim'i Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Tedaviye alınan Cicim'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van Trafik Kazaları Sağlık Güncel Haberler

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