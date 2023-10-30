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Van'da Torbacılara Operasyon: 3 Kilo 400 Gram Esrar ve 915 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Van'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu ticareti ve nakli yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda  3 kilo 400 gram esrar ile 915 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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