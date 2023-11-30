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Van'da Torbacılara Operasyon: 27 Gözaltı

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Van'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 24- 30 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 1 kilo 530 gram sentetik kannobinoid, 386 gram esrar, 222 gram metamfetamin, 40 gram kokain, 5 gram eroin, 19 ecstasy hap ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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