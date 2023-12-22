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Van'da Torbacılara Operasyon: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Van'da yapılan operasyonda sokakta uyuşturucu satan 'torbacı' olarak tabir edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

VAN'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 15 ile 21 Aralık tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224,62 gram sentetik kannabinoid, 0,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, ve 4 adet kenevir maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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