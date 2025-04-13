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Van'da Ters Laleler Kar Altında Kaldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı, baharın müjdecisi ters lalelerin kar altında kalmasına sebep oldu. 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yerel halkı zor durumda bırakırken, yaban hayatı ve bitki florası da olumsuz etkilendi.

Van'da ters laleler kar altında kaldı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte baharın müjdecisi ters lalelerin kar altında kalması güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili oldu. Yer yer 20 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışından yaban hayatı kadar bitki florası da nasibini aldı. İlçeye bağlı Arvas Mahallesi kabristanında her yıl açan ters laleler, yağışın ardından kar altında kayboldu. Yaklaşık 3 haftalık bir ömrünün olduğu bilinen ters laleleri, karla birlikte güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN MURAT GÖKTÜRK - Güncel
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