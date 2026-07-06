Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 zanlı yakalandı
Van'da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında DEAŞ, PKK/KCK ve sol örgüt üyesi 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 DEAŞ, 2 terör örgütü PKK/KCK ve 2 sol örgütler şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel