Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'da yürütülen terör soruşturmaları kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleri ile ilgili 9 terör suspectin gözaltına alındığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Polis ekiplerince 21-28 Eylül'de yürütülen çalışmalar sonucu 9 terör örgütü PKK/KCK, 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi ile siyasal ve askeri casusluk soruşturmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel