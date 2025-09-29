Haberler

Van'da Terör Soruşturmaları Kapsamında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da yürütülen terör soruşturmaları kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleri ile ilgili 9 terör suspectin gözaltına alındığını duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince 21-28 Eylül'de yürütülen çalışmalar sonucu 9 terör örgütü PKK/KCK, 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi ile siyasal ve askeri casusluk soruşturmaları kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
