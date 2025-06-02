Van'da Terör Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye devam ettiklerini açıkladı.
Van'da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 18 Mayıs-1 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 8 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel