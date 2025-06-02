Van'da Terör Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Van'da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 18 Mayıs-1 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 8 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.