Van'da Terör Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Van'da Terör Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
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Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye devam ettiklerini açıkladı.

Van'da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 18 Mayıs-1 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 8 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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