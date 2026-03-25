Van'da taşkın riski azaltılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Van'daki yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkınlardan korumak amacıyla sahada 30 iş makinesi ile temizlik ve ıslah çalışmalarına başladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yerleşim yerleri ve tarım arazilerini taşkınlardan korumak için çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, taşkın risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında 30 iş makinesi ve personellerle sahada olduklarını belirtti.

Amaçlarının dere yataklarında biriken rusubatın temizlenmesi, akış kesitlerinin artırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi olduğunu ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Yerleşim alanlarımızı, tarım arazilerimizi ve altyapımızı korumak için sahada güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van'da başlattığımız bu kapsamlı çalışma, taşkın riskine karşı önleyici bir seferberlik niteliğindedir. İklim değişikliği ve artan ani yağışlar karşısında taşkın kontrol çalışmalarını daha da güçlendirerek, dere ıslahı, rusubat temizliği ve yatak düzenleme faaliyetleri planlı ve programlı şekilde sürdürülüyor."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
