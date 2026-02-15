Haberler

Van'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Van-Gevaş kara yolunun Göründü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Gevaş Devlet Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak görev yaptığı öğrenilen Kazım İbili hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...