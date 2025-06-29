Van'da Takla Atan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Van'da Takla Atan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı
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Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yararlandı.

Van-Başkale kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAH 347 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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