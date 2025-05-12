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Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 185 Kişi Yakalandı

Van'da Suçlulara Yönelik Operasyon: 185 Kişi Yakalandı
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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 185 kişi yakalanırken, bunlardan 62'si kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 185 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62'si cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 4-11 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 185 kişi yakalandı.

Bu kişilerden, haklarında toplamda 272 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 62 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız silah, 3 kurusıkı tabanca, 27 fişek ve 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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