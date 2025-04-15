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Van'da Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü Düzenlendi

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Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak 'Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşte, Filistin bayrakları taşınarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi.

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

VAN - Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları, meşale ve dövizlerle sloganlar eşliğinde Hazreti Ömer Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından burada bir konuşma yapan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, dünyanın bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Gazze'de olan bitenlerden rahatsız olanların meydana çıktığını ifade eden Genel Başkan Yalçın, Gazze'deki bebeklerin ve yüreği yanan anne ve babalar için toplandıklarını söyledi. Yalçın, Filistin'in sesini duyurmak için meydanlardan çekilmeyeceklerini kaydetti.

Program yapılan duaların ardından sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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