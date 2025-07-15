Van'da Silahlı Saldırı: Sosyal Medya Fenomeni Onur Karayel Toprağa Verildi

Van'da Silahlı Saldırı: Sosyal Medya Fenomeni Onur Karayel Toprağa Verildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Onur Karayel, binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Karayel'in saldırıda yaralanan 3 kızının tedavi süreçleri devam ediyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karayel'in (36) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Karayel'in cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ Mezarlığı'nda binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Onur Karayel'in sosyal medya platformu TikTok'ta Arda Edeoğlu ismiyle yüz binlerce takipçisi olduğu belirtildi. Karayel'in paylaşımlarında, katıldığı düğünlerde yakınları ve arkadaşlarıyla halay çektiği görüldü.

ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırıda yaralanan Karayel'in 3 kızının tedavileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma ile YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde devam ediyor. Karayel ailesi, oğulları için taziye kurulmayacağını duyurdu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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