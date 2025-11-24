Van'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti, Avukat Tutuklandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde meydana gelen silahlı kavgada baba Nihat Özeler ve oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan avukat B.K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Bahçıvan Mahallesi'ndeki otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler'in hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan avukat B.K, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan B.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Gözaltındaki diğer zanlı S.K. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Olay
Van'da dün gece saatlerinde Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde çıkan silahlı kavgada vurulan otelin sahibi Nihat Özeler ile oğlu Abdulkerim Özeler hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından avukat B.K. ile ağabeyi S.K, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.