Van'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, tabanca ve 18 tabanca fişeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
