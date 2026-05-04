Van'da silah ve kaçak malzemeler ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan-3 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 25 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, tabanca, 41 tabanca fişeği, silah parçası, 387 kilogram açık tütün, 10 bin 272 paket sigara, 1179 litre akaryakıt, 22 cep telefonu, 8 bin makaron ve 546 muhtelif eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 57 şüpheliden 4'ü tutuklandı.