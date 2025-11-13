Van'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İncealan Mahallesi'nde silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 6 şarjör, 150 fişek ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili F.T. ile V. T. gözaltına aldı.