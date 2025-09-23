Haberler

Van'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Van'da seyir halindeyken alev alan İran plakalı otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Van-Erciş kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve itfaiye ekipleri, alev alan otomobile ve yangının sıçradığı çalılıklara müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
