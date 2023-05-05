Van'da sazlık yangınları devam ediyor

Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan Erçek Gölü sazlığı alev alev yanıyor

VAN - Van'ın ipekyolu ilçesi sınırları içerinde bulunan ve yaklaşık 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek sazlığı yanıyor.

Van'da son bir haftada birçok sazlık alanında yangın çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıklardaki yangınlar sayısız canlının yaşamını yitirmesine neden oldu.Türkiye'nin toplam sazlık alanının beşte biri Van Gölü havzasında bulunurken bu sazlık alanlar, birçok kuş türünün yaşam ve üreme alanı. Kuş göçlerinin ve yumurtlamalarının yoğunlaştığı bu dönemde art arda yangınlara maruz kalıyor. Son günlerde Erciş ilçesindeki Gölağzı Sazlığı, Saray ilçesindeki Kazlıgöl Sazlığı ve Muradiye ilçesi Ovapınar ile Karahan mevkiindeki sazlıklarda yangınlar meydana gelirken bu günde İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda yer alan Erçek Gölü sazlık alanında meydana geldi. Mart ve nisan ayları sazlık alanlarda kuşların üreme zamanı ve özellikle kuluçka dönemi. İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye e jandarma yangını söndürmek için canla başla çalışıyor.