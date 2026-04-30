Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaydeden çocuğun cenazesi defnedildi
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un cenazesi toprağa verildi.
Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürülen Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenazeye çocuğun yakınları ile ilçe sakinleri katıldı.
Olay
Van'ın Saray ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısında 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirmiş, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı.