Üye Girişi
Haberler

Van'da sağanak sel felaketine neden oldu

Van'da sağanak sel felaketine neden oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, 50 kilometre uzaklıktaki Ömerdağı Mahallesi'nde sele yol açtı. Su baskınları ve tarım arazilerine zarar veren sel, belediye ekiplerinin acil tahliye çalışmalarıyla etkisini azaltmaya çalışılıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele yol açtı.

İlçede etkili olan sağanak, 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Ömerdağı Mahallesi'nde sele neden oldu.

Aniden bastıran sağanak sonrası oluşan sel, 2020'de meydana gelen depremin ardından mahalleye kurulan boş konteynerleri sürükledi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen sel nedeniyle bazı evleri su bastı, tarım arazileri ve biçilen otlar zarar gördü.

Selin paniğe yol açtığı mahallede belediye ekipleri, su ve çamurun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel

Yerel Haberler Doğal Afetler 3-sayfa Başkale Güncel Yaşam Tarım van

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek FB GS maçını statta izleyecek mi, Dursun Özbek Kadıköy'de statta olacak mı? Hatayspor Bodrumspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Hatayspor Bodrumspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları ve Galatasaray maçları! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı? Kötü Kan SON BÖLÜM izle! 20 Eylül Cuma Kötü Kan 4. Bölüm FULL HED izleme linki var mı? Kötü Kan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hicri kaçıncı gündeyiz? HİCRİ TAKVİM'e göre 20 Eylül bugün Hicri hangi ay ve ayın kaçı? Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 20 Eylül 68. bölüm FULL HD izle! Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });