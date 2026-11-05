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Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, belediye ekipleri su birikintilerinde çalıştı

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Van'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yoğun araç ve yaya trafiği olan bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, belediye ekipleri su birikintilerinde çalışma yürüttü.

Van'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Kaynak: AA
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