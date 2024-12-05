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Van'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Van'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız AK-47 kalaşnikof tüfek, uzun namlulu tüfekler ve tabancalar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Üç eve düzenlenen operasyonda AK-47 kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 39 fişek, uzun namlulu, yivli, mavzer olarak tabir edilen tüfek, ruhsatsız tabanca ve 17 fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 47 tüfek kartuşu ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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