Van'da Ramazan Bayramı boyunca 100 bin kişi otobüslerden ücretsiz faydalandı

Ramazan Bayramı süresince Van'da yaklaşık 100 bin kişi, büyükşehir belediyesinin sağladığı ücretsiz otobüs hizmetinden faydalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı boyunca kent sakinlerine ücretsiz hizmet verdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde bayram süresince 60 güzergahta 120 şoför görev yaparak vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırdı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
