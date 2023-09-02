Van'da polis ekipleri vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi

Van'da polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Atlı Polis ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri tarafından yapılan bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 6 bin 282 kadın ve 4 bin 789 erkek vatandaşa KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve 11 bin 71 broşür dağıtıldı.

Van'da polis ekipleri, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Atlı Polis ve Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerinin vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-31 Ağustos'ta ekipler, KADES uygulaması hakkında 6 bin 282 kadın ile 4 bin 789 erkeği bilgilendirdi, 11 bin 71 broşür dağıttı.