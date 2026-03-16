Van'da terör soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 8-15 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel