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Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü
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Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine devam ediyor. Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, yıllardır kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Kardeşine çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Kardeşim için 5 yıldır sürekli geliyorum. Kardeşime buradan çağrı yapıyorum. Ne olur geri dön. Çok güzel ülkemiz, memleketimiz var. Kardeşimi kandırdılar ve götürdüler. Uzun zamandır arıyoruz. Kendisinin teslim olmasını istiyorum. Annem, kardeşim seni bekliyor. Seni çok seviyoruz. Dön artık."

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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