Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, kızı için eylem yaptığını söyledi.

Mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirten Sancar, "Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Herkes elini taşın altına koysun. Evlatlarımızı istiyoruz. Diyarbakır, Van, Hakkari ve Muş'taki anneler adına da konuşuyorum. Çocuklarımızı istiyoruz." dedi.