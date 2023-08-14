Van'da PKK/KCK operasyonlarında 17 şüpheliye işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 6-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN