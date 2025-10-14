Van'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Konser Düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli çocuklara ve öğrencilere yönelik konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı çocuklar için konser verdi.

Konserde sahne alan sanatçılar, çocukların sevdiği şarkıları seslendirerek keyifli anlar yaşattı.