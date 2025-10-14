Haberler

Van'da Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Konser Düzenlendi

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik bir konser düzenleyerek, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Konser, belediyenin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli çocuklara ve öğrencilere yönelik konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Konservatuvarı çocuklar için konser verdi.

Konserde sahne alan sanatçılar, çocukların sevdiği şarkıları seslendirerek keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Emekli ve memurun dört gözle beklediği ocak zammı hesaplandı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! İddianame hazırlandı

