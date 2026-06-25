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Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı

Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralı kurtarıldı
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Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü. Sürücü, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkıp Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedaviye alındığı belirtildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunda, Gevaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis yönünden Van istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp Van Gölü'ne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölde araç içerisinde sıkışan sürücü, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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