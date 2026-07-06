Haberler

Van'da otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'da otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

VAN'ın Edremit ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönünden Van'a giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 EY 983 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Sergen Yalçın'ın 'Ne yeteneği var ki' dediği Haaland rekora koşuyor

Sergen Yalçın'ın "Ne yeteneği var ki?" dediği futbolcu rekora koşuyor