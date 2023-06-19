Van'da operasyon: Gümrük kaçağı sigara, tabanca ve sahte pasaport ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, tabanca ve sahte pasaport ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-18 Haziran'da gerçekleştirilen 6 operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada kaçak 2 bin 930 paket sigara, 170 elektronik sigara, tabanca ve 3 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.