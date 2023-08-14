Van'da operasyon: Fişek, elektronik sigara, alkol, hap ve telefon ele geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, fişek, elektronik sigara, alkol, hap ve telefon ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, fişek, elektronik sigara, alkol, hap ve telefon ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen 12 operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 100 tabanca fişeği, 110 elektronik sigara, 14 litre alkol, 183 cep telefonu, 660 tütün ürünü, 124 cinsel içerikli hap ile 9 sahte pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı