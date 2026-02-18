Haberler

Van'da "okur-yazar buluşmaları" devam ediyor

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okur-yazar buluşmaları programında yazar Salih Zengin, okuyucuları ile bir araya gelerek yazarlık serüvenini ve okuma alışkanlığının önemini anlattı. Etkinlik, imza programı ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından "okur-yazar buluşmaları" programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Koç İlköğretim Okulu Konferans Salonu'ndaki programda Yazar Salih Zengin, okuyucuları ile buluştu.

Söyleşide yazarlık serüvenini anlatan Zengin, kitapların bireysel gelişimdeki rolüne ve okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Öğrenciler de merak ettikleri konularda Zengin'e sorular yöneltti.

Etkinlik, imza programı ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

