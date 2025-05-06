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Van'da Öğrencilere Trafik Haftası Kapsamında Eğitim Verildi

Van'da Öğrencilere Trafik Haftası Kapsamında Eğitim Verildi
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Van'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında büyükşehir belediyesi tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları hakkında eğitim verildi. Uygulamalı olarak trafik ışıkları ve yaya geçitleri konusunda bilgilendirilen çocuklar, akülü araçlarla deneyim kazandı.

Van'da "Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklara trafik bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda polis ekiplerince çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik kuralları ve yayaların trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgilendirilen çocuklar, akülü araç kullanarak trafik kurallarını deneyimleme fırsatı buldu.

Öğrenciler, trafik polislerinin verdiği komutlara göre trafik ışıklarına uydu, yaya geçitlerini kullandı.

Eğitimlerin belli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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