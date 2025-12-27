Haberler

Van'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Van'da jandarma ekipleri, öğrencileri trafik güvenliği hakkında bilgilendirip emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları eğitimi verdi. Eğitimlerin, çocukların can güvenliğini sağlaması ve trafik bilincini erken yaşta yerleştirmesi hedefleniyor.

Van'da jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okulları ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Ulubeyli Mahallesi'nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda eğitim verdi.

Çocukların can güvenliğini sağlamak ve erken yaşta trafik bilincini yerleştirmek amacıyla verilen eğitimlerin devam edileceği bildirildi.

