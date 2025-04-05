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Van'da Nisan Ayında Kar Yağışı Sürücüleri Şaşırttı

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Van'da, baharın gelişini bekleyen vatandaşlar Nisan ayının ilk haftasında lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Van'da lapa lapa kar yağıyor

VAN - Van'da çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ilk haftasına geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı.

Van şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde etkili oldu. Kışlık lastiklerini çıkarıp yazlıkları takan sürücüleri hazırlıksız yakalandıkları kar yağışında olumsuzluk yaşadılar. Çetin geçen kış mevsiminden sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının ilk haftasına geldiğimiz bu günlerde lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
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